Durante un'intervista, l'attore ha spiegato che nei momenti delle riprese di Scherzi a Parte si capisce subito che si tratta di uno scherzo. Ha anche fatto un esempio, dicendo che se si entra nel proprio ristorante e venti persone osservano attentamente il piatto, si capisce che qualcosa non è normale. La sua testimonianza si concentra sul modo in cui vengono percepite le situazioni durante il programma.

Claudio Amendola a Non è la TV rivela che durante le riprese di Scherzi a Parte ci si accorge quasi subito che si tratta di uno scherzo. Ma lui li porta avanti lo stesso: "Devi essere in grado di mantenerlo". E racconta i particolari del primo scherzo con Jocelyn, quando nessuno sapeva cosa fosse il programma.🔗 Leggi su Fanpage.it

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