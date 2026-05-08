In una situazione in cui si nutre un forte fastidio verso qualcuno, è facile concentrarsi esclusivamente su dettagli che rafforzano questa antipatia, trascurando eventuali segnali contrari. Si può finire così a ricercare solo elementi che confermano il proprio giudizio negativo, ignorando tutte le informazioni che potrebbero invece portare a una valutazione più equilibrata. Questa tendenza può influenzare le percezioni e le interpretazioni delle azioni altrui, creando una visione distorta dei fatti.

Mettiamo che ci sia uno che mi sta molto antipatico. Mettiamo che io mi affanni a interpretare e ricordare solo le informazioni che possano confermare e nutrire l'antipatia preesistente ignorando qualsiasi anche flebile traccia di evidenze che mi potrebbe far cambiare idea. Il contorto meccanismo dell'essere umano è identificato come "bias di conferma" e può essere rassicurante in quanto fa risparmiare energia mentale a spese però di una sana obiettività alimentando una rischiosa quantità di pensieri ossessivi. Talvolta la fissazione diventa morbosa, fino a farmi tormentare all'idea che quell'antipatia così evidente non sia universalmente riconosciuta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se l'antipatia maniacale vira in calunnia

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