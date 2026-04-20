Roberta Valente Notaio in Sorrento su Rai1 quando le critiche sbagliano bersaglio | l' antipatia come scelta narrativa

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il terzo episodio della fiction “Roberta Valente Notaio in Sorrento”. La protagonista ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, con alcune critiche che hanno definito il suo carattere antipatico. Tuttavia, questa caratterizzazione è stata una scelta narrativa precisa e volontaria degli autori, che ha diviso gli spettatori in modo netto. La serie, ambientata a Sorrento, continua a essere al centro dell’attenzione per le interpretazioni e le decisioni narrative.

La protagonista divide il pubblico, ma la sua “antipatia” è una precisa scelta narrativa Ieri sera è andato in onda su Rai 1 il terzo episodio della fiction “Roberta Valente Notaio in Sorrento”. Non sono mancate in queste settimane polemiche e giudizi contrastanti che, tuttavia, sembrano in l.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Roberta Valente Notaio in Sorrento” su Rai1, quando le critiche sbagliano bersaglio: l'"antipatia" come scelta narrativa Notizie correlate Leggi anche: Vincenzo Pirozzi, intervista al regista di 'Roberta Valente Notaio in Sorrento' su Rai1: “L’arte m'ha salvato” RAI1 LANCIA ROBERTA VALENTE, NOTAIO IN SORRENTO: “SAPORE DELLA COMMEDIA”“Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, è in onda da domenica 12 aprile in prima visione su... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Arriva la serie Roberta Valente - Notaio in Sorrento; 'Roberta Valente - Notaio in Sorrento' dal 12 aprile su Rai 1; Roberta Valente, notaio in Sorrento: Ratti e Lapice tra limoni e sentimenti; Roberta Valente - Notaio in Sorrento, al via su Rai 1 la fiction con Maria Vera Ratti. Roberta Valente – Notaio in Sorrento, anticipazioni terza puntata di domenica 26 aprile 2026Anticipazioni della terza puntata di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, in onda su Rai 1 domenica 26 aprile 2026 ... davidemaggio.it Roberta Valente - Notaio a Sorrento, trama 26 aprile: Stefano pentito delle nozzeLe anticipazioni della terza puntata di Roberta Valente - Notaio a Sorrento: lo studio notarile è chiamato a risolvere due testamenti spinosi ... it.blastingnews.com Fammi sapere se hai visto la puntata di stasera di “Roberta Valente - Notaio in Sorrento”… - facebook.com facebook Secondo appuntamento su Rai 1 con la serie “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”. Le anticipazioni x.com