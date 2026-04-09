Gwyneth Paltrow Carolyn Bessette e un' antipatia mai confessata | La chiamava signorina perfettina

A svelarlo è Amy Odell, autrice del libro sulla vita di Paltrow, Gwyneth: The Biography, che torna con la memoria agli Anni '90, epoca in cui Carolyn Bessette lavorava per Calvin Klein. Prima di diventare una it girl, Bessette ha lavorato per Calvin Klein per quasi otto anni, dal 1988 alla primavera del 1996, ha iniziato come commessa in un negozio a Boston poi, da New York, ha fatto rapidamente carriera, fino a diventare direttrice delle pubbliche relazioni e responsabile della produzione di programmi televisivi. Come riporta Page Six, fu proprio in quel periodo che le strade di Bessette e Paltrow si incrociarono, spiega Odell: «Una delle addette stampa del piccolo team del brand che ha aiutato Gwyneth presso la casa di moda era Carolyn Bessette» continua «Secondo una persona a lei vicina, Gwyneth la infastidiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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