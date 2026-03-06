Aumento stipendi personale sanitario non medico | novità per biologi fisici chimici farmacisti

Il 27 febbraio 2026 è stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l’area Sanità 2022-2024, con un'attenzione particolare alle retribuzioni del personale sanitario non medico. Tra i beneficiari ci sono biologi, fisici, chimici e farmacisti, che vedranno un incremento nelle voci salariali e nelle indennità accessorie previste dal rinnovo.

Il 27 febbraio 2026 è stato sottoscritto il nuovo CCNL area Sanità 2022-2024. Si tratta di un rinnovo atteso, che interviene sia sulle retribuzioni tabellari sia su una serie di voci accessorie degli stipendi del personale sanitario non medico. Si tratta di professionisti che lavorano nei laboratori analisi, nelle farmacie ospedaliere, nei servizi di diagnostica, nella prevenzione e nella ricerca. A quanto corrisponde l'aumento stipendi personale sanitario (non medico). Dopo le anticipazioni già riconosciute nel 2022 e nel 2023, l'articolo 11 del nuovo contratto conferma un incremento di 230 euro lordi al mese, per tredici mensilità a partire dal 1° gennaio 2024, per: biologi, fisici, chimici, farmacisti e dirigenti delle professioni sanitarie.