Se faccio i compiti con l’IA attribuirò la colpa dell’errore a lei e non a me stesso E questo è un problema Intervista a Cristian Bonatti

Un esperto in tecnologia ha espresso preoccupazioni riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale negli studi, sottolineando che affidarsi a questa tecnologia durante i compiti può portare a responsabilità diverse in caso di errori. La presenza crescente dell’IA nella didattica quotidiana solleva domande su come gli studenti apprendano, su chi sia responsabile degli errori e sulla sicurezza delle informazioni.

L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nella didattica quotidiana solleva interrogativi su apprendimento, identità e sicurezza. Nella rubrica di Orizzonte Scuola "I Protagonisti", il criminologo Cristian Bonatti analizza rischi, opportunità e ruolo di scuola e famiglie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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