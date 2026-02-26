Un caso di licenziamento legato all’uso dell’intelligenza artificiale ha attirato l’attenzione, ma il Tribunale ha chiarito che la decisione si basa principalmente sulla crisi aziendale e sulla mancanza di competenze specifiche. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla validità delle motivazioni, anche se la sentenza non attribuisce la colpa esclusivamente all’automazione. La pronuncia si concentra sui motivi economici e organizzativi alla base della decisione.

“Sostituita dall’ Intelligenza artificiale e licenziata, ma per il Tribunale è legittimo”. Se avete letto questa notizia, sappiate che non è proprio così perché il giudice del Lavoro, che lo scorso 19 novembre, ha deciso sul caso di una graphic designer, non ha ritenuto legittimo la sostituzione di una lavoratrice con un strumento di lavoro. Leggendo con attenzione il provvedimento si evince che “le mansioni e le funzioni dell’impiegata sono state assorbite prima da un’altra dipendente e poi acquisite dalla team leader . che utilizza anche il supporto della intelligenza artificiale”, Inoltre l’azienda, una srl, ha dimostrato secondo il giudice “ lo stato di crisi economica ” quando è stata decisa la riorganizzazione che ha comportato anche altri licenziamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Licenziata “per colpa dell’IA”? Il Tribunale non ha scritto questo: “Decisiva la crisi aziendale” e la mancanza di altre competenze

Famiglia nel bosco, slitta la perizia psichiatrica per la mancanza dell'interprete del tribunalePerché slitterà la perizia psichiatrica sulla famiglia nel bosco A quando slitterà la perizia psichiatrica su Nathan e Catherine Cosa chiedono gli...

Leggi anche: Ragazzo accoltellato a morte in classe da un 18enne marocchino: per i progressisti, la colpa è la mancanza dell’educazione affettiva a scuola

Temi più discussi: L’ex manager licenziata: McDonald’s mi ha cacciata. Per loro stare male è una colpa; Ex manager mandata via: McDonald's mi ha licenziata. Per loro stare male è una colpa; Soffro di endometriosi e McDonald’s mi ha licenziata. Causa contro il colosso del fast food.

È legittimo licenziare per colpa dell’AI: la sentenza del tribunale di RomaÈ lecito licenziare un lavoratore per sostituire la sua mansione con un dispositivo robotico o con l’intelligenza artificiale: la sentenza. lettera43.it

Il primo caso di licenziamento per colpa dell’Intelligenza ArtificialeÈ il primo caso nella giurisprudenza italiana. La storia è quella di una graphic designer di una società di cybersecurity ... open.online

Dopo il caso del "test del carrello", diventato di rilevanza nazionale, una nuova bufera sui supermercati Pam: cassiera licenziata per colpa di un detersivo da 2,90 euro facebook

#Mastice al posto della colla ad acqua per risparmiare e 383 borse #Chanel rovinate. La ditta contoterzista fiorentina scarica tutta la colpa su un’operaia apprendista. La donna impugna il #licenziamento: #reintegrata ed indennizzata con 13mila euro. #lavoro x.com