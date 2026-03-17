Blanco ha raccontato di aver sempre ricevuto più colpi che soddisfazioni nella vita e che, quando si arrabbia, finisce per farsi del male da solo. Ha parlato di come la politica rappresenti un problema per la sua generazione, non tanto per l’astensionismo, ma per una diffusa mancanza di fiducia. Ha descritto il suo successo improvviso, i momenti di rabbia, il silenzio e i periodi difficili, fino al ritorno in Colombia e alle lettere d’amore agli amici.

Questa intervista a Blanco è pubblicata sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026. «Lui ti aspetta dentro», dice senza muovere un solo angolo del viso. Lui è Riccardo Fabbriconi, meglio conosciuto come Blanco. È seduto al trucco come farebbe un animale feroce in un momento di calma. Ho appena ascoltato il suo nuovo, terzo album. Durante la settimana precedente, ci siamo scambiati messaggi via WhatsApp. «Mi piacerebbe una stanza con mobili rivestiti di plastica come se non volessi sporcare niente», mi scrive una sera. Gli rispondo con l’immagine di un ragazzo che sbuca da un sipario bianco. Seguono altre idee, risposte e commenti su come mi immagino il servizio che vedete in queste pagine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Blanco: «Nella vita le ho sempre più prese che date. Con la rabbia faccio del male solo a me stesso. La politica? Il problema della mia generazione non è l’astensionismo, ma la mancanza di fiducia»

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