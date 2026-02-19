Damma famigliare | si getta dal balcone la figlia sotto fa da scudo Entrambe in ospedale

Una donna si è lanciata dal balcone di casa a Medolla, ma la figlia adolescente si è frapposta per proteggerla. La ragazza, appena maggiorenne, si è messa tra la madre e il vuoto, evitando che l’incidente avesse conseguenze più gravi. Entrambe sono state trasportate in ospedale con ferite lievi. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni vicini, che hanno chiamato subito i soccorsi. La famiglia si trova ora sotto osservazione, mentre si indaga sulle ragioni di questa decisione improvvisa.

Sfiorato il peggio ieri pomeriggio a Medolla, dove un dissidio famigliare avrebbe portato la donna ad un gesto disperato. Accertamenti dei Carabinieri Poteva essere un epilogo tragico, ma il coraggio di una ragazza appena maggiorenne, lo ha evitato. E' una storia dai contorni drammatici quella andata in scena ieri al limitare dell'abitato di Medolla, dove risiede una donna con i suoi figli. Poco dopo le ore 17, presso l'abitazione si è presentato il marito della donna: un fatto grave dal momento che l'uomo è sottoposto a misure restrittive e non avrebbe dovuto trovarsi lì. La coppia ha infatti vissuto momenti difficili, culminati con un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria, con il giudice che ha imposto all'uomo l'allontanamento e il divieto di avvicinamento alla casa famigliare.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Screzi con il marito: lui torna a casa, lei si getta dal balcone. Ricoverata in ospedaleA Medolla, una donna si è lanciata dal balcone dopo un litigio con il marito, provocando un grave incidente.

Si getta dal balcone per scappare dal marito che vuole ucciderla. Il giudice: “Si prostituiva, non è femminicidio”Un uomo di 65 anni è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere la moglie, che si prostituiva, e si è gettata dal balcone per sfuggire.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.