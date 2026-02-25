Regione Campania pacchetto da 20 milioni di euro per l’assistenza e il trasporto degli studenti con disabilità

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta regionale della Campania, riunitasi il 19 febbraio, ha dato il via libera allo stanziamento di risorse significative destinate al mondo dell’istruzione e alle fasce più fragili della popolazione. La fetta più consistente dei fondi riguarda il supporto diretto agli studenti. Ammontano a oltre 13,5 milioni di euro le risorse destinate ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Questi stanziamenti, distribuiti tramite Ambiti e Consorzi territoriali, andranno a coprire le necessità degli allievi delle scuole secondarie di secondo grado con disabilità, estendendosi a tutti i cicli di istruzione per i ragazzi con disabilità sensoriale. Un’altra voce fondamentale per garantire il diritto allo studio è la mobilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

