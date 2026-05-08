Scuole da mettere in sicurezza a Monreale | via libera agli interventi in 5 istituti

A Monreale sono stati approvati interventi di messa in sicurezza per cinque scuole, con un finanziamento di cinque milioni di euro. I lavori riguarderanno l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza di cinque istituti scolastici della città. L’obiettivo è migliorare le condizioni degli edifici pubblici dedicati all’istruzione. Le risorse saranno utilizzate per interventi strutturali e di sicurezza negli edifici scolastici.

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Cinque milioni di euro per le scuole di Monreale da destinare alla messa in sicurezza e all’adeguamento sismico di cinque istituti. Con decreto del 7 maggio 2026, infatti, il ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficialmente approvato e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sicurezza nelle scuole a Brindisi: la Uil Fpl chiede il ritorno dei "vigili" davanti agli istitutiLa richiesta nasce da un clima di crescente preoccupazione tra i genitori brindisini, alimentato da recenti episodi di cronaca nazionale BRINDISI –... Perugia, via libera agli interventi di manutenzione nelle scuole di Villa Pitignano, Colle Umberto e Ponte PattoliVia libera agli interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole di Colle Umberto, Villa Pitignano e Ponte Pattoli. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ruolo da GPS prima fascia sostegno: bisogna inserire tutte le scuole della provincia?; Scuole da mettere in sicurezza a Monreale: via libera agli interventi in 5 istituti; Licei, nuove Indicazioni nazionali: avviate le audizioni e il modello della consultazione forzata delle scuole; Nasce la Super School Cup: sport, scuola e cultura per un progetto che guarda lontano. Partenza stamattina prestissimo da Pontedera per accompagnare le scuole nel pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti in Austria e Germania, organizzato da ANED. In questo tempo di guerre, nuovi totalitarismi, deportazioni, riemersione di movimenti neof - facebook.com facebook Sanremo Dance Festival 2026 all’Ariston: 1.850 ballerini e 97 scuole da tre continenti per la XVIII edizione (Foto e Video) x.com