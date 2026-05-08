Scuole da mettere in sicurezza a Monreale | via libera agli interventi in 5 istituti
A Monreale sono stati approvati interventi di messa in sicurezza per cinque scuole, con un finanziamento di cinque milioni di euro. I lavori riguarderanno l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza di cinque istituti scolastici della città. L’obiettivo è migliorare le condizioni degli edifici pubblici dedicati all’istruzione. Le risorse saranno utilizzate per interventi strutturali e di sicurezza negli edifici scolastici.
Cinque milioni di euro per le scuole di Monreale da destinare alla messa in sicurezza e all’adeguamento sismico di cinque istituti. Con decreto del 7 maggio 2026, infatti, il ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficialmente approvato e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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