Perugia via libera agli interventi di manutenzione nelle scuole di Villa Pitignano Colle Umberto e Ponte Pattoli

Le autorità hanno approvato lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole situate nelle zone di Villa Pitignano, Colle Umberto e Ponte Pattoli. Le operazioni riguardano interventi di miglioramento degli edifici scolastici, con l’obiettivo di garantire condizioni più sicure e funzionali. Le autorizzazioni sono state rilasciate nei giorni scorsi, e i lavori sono pronti per essere avviati.

Via libera agli interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole di Colle Umberto, Villa Pitignano e Ponte Pattoli.Il Comune di Perugia, con determina dirigenziale n. 1268 del 24 aprile 2026 ha affidato alla ditta esecutrice i lavori straordinari sulle coperture dei tre plessi scolastici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Manutenzione per tre scuole: lavori e obiettivi per Villa Pitignano, Colle Umberto e Ponte PattoliÈ stato approvato il progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico su tre edifici scolastici: la... Leggi anche: Perugia, verso la riqualificazione del cimitero di Ponte Pattoli