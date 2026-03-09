Sicurezza nelle scuole a Brindisi | la Uil Fpl chiede il ritorno dei vigili davanti agli istituti

La Uil Fpl di Brindisi ha chiesto al sindaco Giuseppe Marchionna di ripristinare la presenza dei vigili davanti alle scuole della città. L’associazione sindacale ha rivolto un appello diretto, richiamando anche alla memoria storica di Brindisi. La questione riguarda la sicurezza degli studenti e il mantenimento di un presidio di vigilanza nelle vicinanze degli istituti scolastici.

La richiesta nasce da un clima di crescente preoccupazione tra i genitori brindisini, alimentato da recenti episodi di cronaca nazionale BRINDISI – Un appello accorato al sindaco Giuseppe Marchionna e un richiamo alla memoria storica della città. La segreteria territoriale della Uil Fpl, guidata da Gianluca Facecchia, ha sollevato ufficialmente la questione della sicurezza dei minori all'ingresso e all'uscita dai plessi scolastici. La richiesta nasce da un clima di crescente preoccupazione tra i genitori brindisini, alimentato da recenti episodi di cronaca nazionale relativi a tentati rapimenti di minori in luoghi pubblici. Molte famiglie, impossibilitate ad accompagnare personalmente i figli per esigenze lavorative, hanno manifestato al sindacato uno stato di forte ansia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

