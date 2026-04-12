Un'associazione dedicata alla promozione della donazione di organi sta portando nelle scuole della provincia di Alessandria un progetto chiamato

L’Associazione Italiana Donatori Organi sta portando la cultura della solidarietà tra i banchi di scuola in tutta la provincia di Alessandria, coinvolgendo diverse realtà scolastiche con il progetto denominato Oggi a scuola imparo a donare. L’iniziativa ha già la partecipazione delle classi quinte del liceo Parodi e dell’istituto Rita Levi Montalcini ad Acqui Terme, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della donazione degli organi. Un percorso formativo tra Alessandria, Casale e Novi Ligure. Il calendario delle attività dell’Aido si sta sviluppando con una capillarità che tocca i principali centri della zona. A Casale Monferrato, dove sono stati identificati 101 Ambasciatori del Dono, la cerimonia ufficiale è prevista per il 16 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donazione organi: la scuola si attiva per formare nuovi donatori

Bambina potrà finalmente tornare a scuola, grazie alla donazione di due organi da parte della madreSofija resterà a Bergamo per i controlli post-operatori, ma potrà iniziare una vita più regolare.

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La donazione degli organi e la morte cerebrale ( P. G-M Faré)