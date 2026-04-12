Donazione organi | la scuola si attiva per formare nuovi donatori
Un'associazione dedicata alla promozione della donazione di organi sta portando nelle scuole della provincia di Alessandria un progetto chiamato
L’Associazione Italiana Donatori Organi sta portando la cultura della solidarietà tra i banchi di scuola in tutta la provincia di Alessandria, coinvolgendo diverse realtà scolastiche con il progetto denominato Oggi a scuola imparo a donare. L’iniziativa ha già la partecipazione delle classi quinte del liceo Parodi e dell’istituto Rita Levi Montalcini ad Acqui Terme, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della donazione degli organi. Un percorso formativo tra Alessandria, Casale e Novi Ligure. Il calendario delle attività dell’Aido si sta sviluppando con una capillarità che tocca i principali centri della zona. A Casale Monferrato, dove sono stati identificati 101 Ambasciatori del Dono, la cerimonia ufficiale è prevista per il 16 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bambina potrà finalmente tornare a scuola, grazie alla donazione di due organi da parte della madreSofija resterà a Bergamo per i controlli post-operatori, ma potrà iniziare una vita più regolare.
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