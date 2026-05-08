Scuola e IA | l’esperto Ramacciotti guida la sfida sulla sicurezza digitale

Un esperto nel campo della sicurezza digitale ha avviato un dibattito sulla relazione tra scuola e intelligenza artificiale, concentrandosi sulle questioni di privacy e protezione dei dati. Durante un confronto pubblico, sono state poste domande su come l’IA possa contribuire a tutelare le informazioni degli studenti e quali sono i pericoli reali che minacciano i dati personali dei minori nelle strutture scolastiche. La discussione si focalizza su aspetti pratici e concreti di questa interazione.

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