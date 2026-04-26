Da il 28 al 30 aprile, a Roma, si svolge la RomeCup, un evento che coinvolge più di 4000 giovani provenienti da diverse scuole. La manifestazione si concentra sulle sfide e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale nel settore educativo. Durante i tre giorni, vengono presentate nuove linee guida dalla Fondazione Mondo Digitale per favorire l'integrazione dell’IA nelle strutture scolastiche. L’evento rappresenta un momento di confronto tra studenti, insegnanti e esperti del settore.

? Cosa sapere Oltre 4000 partecipanti si riuniscono a Roma dal 28 al 30 aprile per RomeCup.. La Fondazione Mondo Digitale propone nuove linee guida per integrare l'IA nelle scuole.. Oltre 4000 partecipanti tra studenti, ricercatori e docenti si riuniscono a Roma dal 28 al 30 aprile per la RomeCup, l’evento della Fondazione Mondo Digitale che mette al centro il legame tra innovazione tecnologica e percorsi formativi. Il convegno, che vede come sedi l’Università Sapienza e il Campidoglio, propone un programma denso di competizioni di robotica, contest creativi, talk dedicati all’orientamento universitario e un’area espositiva dove sono visibili i prototipi sviluppati da giovani e organizzazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - RomeCup: l’IA sfida la scuola, 4000 giovani per il futuro digitale

Notizie correlate

IA nelle PMI calabresi: la sfida per colmare il divario digitaleA Catanzaro, l’integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei processi produttivi delle piccole imprese è diventata il fulcro di un...

IA e sovranità digitale: al Senato la sfida per il controllo dei datiPresso le aule del Senato si è aperto oggi un confronto cruciale sulla gestione dell’intelligenza artificiale in Italia, con l’obiettivo di delineare...