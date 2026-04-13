Famiglia nel bosco scritte contro giudici e assistenti sociali a Vasto | Bimbi strappati crimine nazista

A Vasto sono comparse scritte contro giudici e assistenti sociali in diversi punti della città. Le scritte offendono le figure giudiziarie e sociali, con frasi che accusano di aver tolto i figli ai genitori e di aver commesso atti paragonabili a crimini nazisti. La questione riguarda una famiglia coinvolta in un procedimento legale e ha suscitato reazioni tra cittadini e autorità. La polizia ha avviato verifiche per identificare gli autori delle scritte.