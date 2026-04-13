Famiglia nel bosco scritte contro giudici e assistenti sociali a Vasto | Bimbi strappati crimine nazista
A Vasto sono comparse scritte contro giudici e assistenti sociali in diversi punti della città. Le scritte offendono le figure giudiziarie e sociali, con frasi che accusano di aver tolto i figli ai genitori e di aver commesso atti paragonabili a crimini nazisti. La questione riguarda una famiglia coinvolta in un procedimento legale e ha suscitato reazioni tra cittadini e autorità. La polizia ha avviato verifiche per identificare gli autori delle scritte.
A Vasto, in vari punti della città, sono apparse scritte contro giudici e assistenti sociali in riferimento al caso della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Virgilio.it
A Vasto compaiono scritte ingiuriose contro assistenti sociali e giudici, il sindaco: «Attacchi gravissimi, esprimiamo solidarietà»Scritte contro assistenti sociali, giudici del tribunale dei minori e forze dell'ordine sono apparsi nella notte a Vasto.
Famiglia nel bosco, lettera della madre contro assistenti sociali e struttura: "Bugie, bimbi traumatizzati"Catherine Birmingham, la madre di quella che è ormai conosciuta ai più come la famiglia nel bosco di Palmoli, ha scritto una lettera in cui si è...