Famiglia nel bosco scritte contro giudici e assistenti sociali a Vasto | Bimbi strappati crimine nazista

Da virgilio.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vasto sono comparse scritte contro giudici e assistenti sociali in diversi punti della città. Le scritte offendono le figure giudiziarie e sociali, con frasi che accusano di aver tolto i figli ai genitori e di aver commesso atti paragonabili a crimini nazisti. La questione riguarda una famiglia coinvolta in un procedimento legale e ha suscitato reazioni tra cittadini e autorità. La polizia ha avviato verifiche per identificare gli autori delle scritte.

A Vasto, in vari punti della città, sono apparse scritte contro giudici e assistenti sociali in riferimento al caso della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, scritte contro giudici e assistenti sociali a Vasto: "Bimbi strappati, crimine nazista"

A Vasto compaiono scritte ingiuriose contro assistenti sociali e giudici, il sindaco: «Attacchi gravissimi, esprimiamo solidarietà»Scritte contro assistenti sociali, giudici del tribunale dei minori e forze dell'ordine sono apparsi nella notte a Vasto.

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