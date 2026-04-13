A Vasto compaiono scritte ingiuriose contro assistenti sociali e giudici il sindaco | Attacchi gravissimi esprimiamo solidarietà

Nella notte a Vasto sono state trovate scritte ingiuriose rivolte a assistenti sociali, giudici del tribunale dei minori e forze dell’ordine. Il sindaco ha espresso solidarietà, definendo gli attacchi gravissimi. Le scritte sono state notate su alcuni muri della città e sono state prontamente rimosse. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dietro questi gesti o sull’identità degli autori.