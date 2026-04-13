A Vasto compaiono scritte ingiuriose contro assistenti sociali e giudici il sindaco | Attacchi gravissimi esprimiamo solidarietà
Nella notte a Vasto sono state trovate scritte ingiuriose rivolte a assistenti sociali, giudici del tribunale dei minori e forze dell’ordine. Il sindaco ha espresso solidarietà, definendo gli attacchi gravissimi. Le scritte sono state notate su alcuni muri della città e sono state prontamente rimosse. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dietro questi gesti o sull’identità degli autori.
Scritte contro assistenti sociali, giudici del tribunale dei minori e forze dell'ordine sono apparsi nella notte a Vasto. Il riferimento è alla ormai nota vicenda della famiglia nel bosco e a commentare sono il sindaco Menna e l'assessora alle Politiche sociali Anna Bosco esprimendo solidarietà.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Proteste contro i giudici. Le assistenti sociali tramano: spostare i piccoli Trevallion
Leggi anche: Famiglia nel bosco, Salvini contro giudici e assistenti sociali: "Dove sono quando i rom vivono nella m***a?"