Scritte offensive contro giudici e assistenti sociali a Vasto due persone perquisite

A Vasto, due persone sono state perquisite dopo aver scritto insulti rivolti a giudici, assistenti sociali e forze dell’ordine. Le scritte offensive sono state attribuite ai presunti autori di un episodio avvenuto alcune settimane fa, nell’area di Palmoli, riguardante una vicenda familiare. Le indagini hanno portato all’individuazione di chi si sarebbe reso responsabile di queste affermazioni scritte.

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Sono stati individuati i presunti autori delle scritte offensive contro giudici, polizia e assistenti sociali coinvolti nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli, qualche settimana fa, a Vasto. Come riporta l'Agi, si tratta di un uomo e una donna, di Pescara, che sono stati perquisiti dagli.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Scritte offensive contro giudici e assistenti sociali a Vasto, due pescaresi perquisitiSono stati individuati i presunti autori delle scritte offensive contro giudici, polizia e assistenti sociali coinvolti nel caso della famiglia nel... Famiglia nel bosco, scritte contro giudici e assistenti sociali a Vasto: "Bimbi strappati, crimine nazista"A Vasto, in vari punti della città, sono apparse scritte contro giudici e assistenti sociali in riferimento al caso della famiglia nel bosco.