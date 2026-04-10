Un uomo di 90 anni è deceduto ieri pomeriggio dopo essere stato investito da un veicolo lungo la provinciale Valdinievole, vicino a Galleno. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 mentre l’anziano si trovava in bicicletta. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare il conducente dell’auto coinvolta, che si è data alla fuga dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Castelfranco, 10 aprile 2026 – Un anziano di 90 anni è stato investito e ucciso da un’auto pirata, ieri pomeriggio poco dopo le 16, sulla provinciale Valdinievole alle porte di Galleno. La vittima – Angiolo Baronti, 90 anni – abitava a poche decine di metri di distanza da dove è stato travolto e lasciata esanime sul selciato dall’automobilista che si è dato alla fuga e che ora è ricercato in tutta la zona dalle polizie locali di Castelfranco e Santa Croce e dai carabinieri. La tragedia nel tratto di strada subito dopo il cartello indicatore Galleno provenendo da Staffoli, nel comune di Castelfranco. La provinciale Valdinievole è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni con deviazioni in zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso a 90 anni mentre va in bici, è caccia all’auto pirata. Angiolo travolto a pochi metri da casa

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