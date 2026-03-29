tenta di corrompere i cc per evitare fermo dello scooter arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver offerto una banconota da 50 euro ai carabinieri durante un controllo per evitare il sequestro del suo scooter. I militari avevano fermato il veicolo e, in risposta, l’individuo ha cercato di corromperli per impedire il procedimento amministrativo. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha mostrato una banconota da 50 euro ai carabinieri che lo avevano fermato per un controllo al fine di evitare il fermo amministrativo del suo scooter. I militari lo hanno arrestato e così un uomo di 50 anni deve rispondere di istigazione alla corruzione ma anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È accaduto in via De Gasperi a Torre del Greco. I carabinieri hanno imposto l’alt ad uno scooter con un uomo ed una donna in sella. Durante il controllo l’uomo ha mostrato la banconota ai carabinieri. Poi ha provato ad aggredire i due militari. Dopo una brevissima colluttazione, è finito in manette. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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