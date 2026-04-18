Cuneo celebra il mito | 23 icone delle 125 cc sfilano nel parco

A Cuneo, nel parco Amilcare Merlo, si svolge una mostra dedicata alle motociclette da 125 cc. L'evento si tiene sabato 18 e domenica 19 aprile e vede la presenza di ventitré modelli originali di diverse epoche. Le moto sono esposte per due giorni e rappresentano una selezione di icone delle 125 cc. La manifestazione è aperta al pubblico durante il fine settimana.

Il parco Amilcare Merlo a Cuneo ospita questo sabato 18 e domenica 19 aprile una mostra che celebra ventitré modelli originali di motociclette da 125 cc. L'iniziativa, organizzata da Confindustria Cuneo, permette di ripercorrere l'evoluzione della meccanica italiana attraverso mezzi iconici che hanno segnato la storia del movimento su due ruote tra gli anni Cinquanta e Sessanta. L'eredità industriale tra stile e prestazioni Ricostruire il passato meccanico significa guardare ai marchi che hanno .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuneo celebra il mito: 23 icone delle 125 cc sfilano nel parco Notizie correlate 32 auto d’epoca sfilano a Gangi: il fascino del motoring tra storia e mitoTrentadue auto guidate da appassionati hanno trasformato oggi il volto di Gangi, portando il fascino del motoring d’epoca tra i vicoli del borgo... Leggi anche: Mito Royal Enfield. Festa dei 125 anni con la Classic 650 Altri aggiornamenti Temi più discussi: Confindustria Cuneo celebra le 125 cc, piccole moto diventate leggenda; Piccoli miti su due ruote: il fascino delle 125cc in mostra a Cuneo (FOTO e; Confindustria porta il mito delle 125 cc in mostra a Cuneo; Racconigi celebra la Regina Margherita: una conferenza al Castello per il centenario. Confindustria porta il mito delle 125 cc in mostra a Cuneo(ANSA) - CUNEO, 17 APR - Celebra i piccoli miti del passato la nuova mostra che Confindustria Cuneo ha dedicato alle 125 cc, proseguendo un viaggio appassionante nella storia della meccanica tricolo ... msn.com A Cuneo tornano i miti delle due ruote: in mostra le leggendarie 125 ccCUNEO CRONACA - Forte del riscontro ottenuto con le precedenti esposizioni, Confindustria Cuneo presenta un nuovo appuntamento dedicato a un altro mito italiano delle due ruote. La mostra, intitolata ... cuneocronaca.it Cuneo celebra Duccio Galimberti: 120 luci in piazza per il 120° anniversario x.com Carrù celebra i 30 anni di Protezione Civile Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo - facebook.com facebook