Nelle acque del Golfo Persico, la Marina americana ha condotto operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, delegazioni di Stati Uniti e Iran sono riunite a Islamabad, in Pakistan, per discutere una possibile tregua che ha interrotto temporaneamente i combattimenti. La situazione rimane tesa, con le due parti che cercano di trovare un accordo, mentre le attività navali continuano a segnare la presenza americana nella regione.

Mentre le delegazioni di Stati Uniti e Iran si confrontano a Islamabad, in Pakistan, per tentare di stabilizzare una tregua che ha fermato il conflitto, la marina americana ha dato un segnale netto nel Golfo Persico. Due cacciatorpediniere statunitensi hanno infatti iniziato operazioni di bonifica nello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo fondamentale che gestisce circa il 20% del commercio petrolifero globale e che è rimasto paralizzato per settimane a causa della presenza di mine posizionate da Teheran. Manovre tattiche e stallo diplomatico tra Washington e Teheran. La dinamica si è infusa di una nuova tensione proprio nel momento in cui i negoziati in Pakistan prendono una piega complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo Persico: la Marina USA smina lo Stretto di Hormuz tra i colloqui

Supernave «spia» nello Stretto di Hormuz. Così la Cina si avvicina al Golfo PersicoLo «spettatore» cinese sembra volersi avvicinare un po' di più al Golfo Persico, dove la guerra all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele sta...

Tre navi colpite nello Stretto di Hormuz e a fuoco due petroliere nel Golfo PersicoAlmeno tre navi sono state colpite nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente.