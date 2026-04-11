L'autostrada Salerno-Reggio Calabria chiusa il 12 aprile tra Eboli e Battipaglia | rimozione ordigni

L'autostrada Salerno-Reggio Calabria sarà chiusa domenica 12 aprile tra i tratti di Eboli e Battipaglia per consentire la rimozione di ordigni esplosivi. Sono state predisposte uscite obbligatorie e percorsi alternativi per i veicoli che normalmente transitano in quella zona. La chiusura durerà tutto il giorno e riguarda esclusivamente questa tratta, con indicazioni chiare per gli automobilisti che si trovano ad attraversarla.

Domenica 12 aprile saranno interdetti i tratti tra Eboli e Battipaglia dell'autostrada a2; predisposte uscite obbligatorie e strade alternative. Le chiusure dalle 7 fino a cessate attività.🔗 Leggi su Fanpage.it Ordigni bellici tra Eboli e Battipaglia: i disagi per la circolazioneTutto pronto per le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di... Ordigni bellici tra Battipaglia ed Eboli, partono gli sgomberi nella "zona rossa" per il disinnescoE’ partita la macchina organizzativa per il disinnesco degli ordigni bellici ritrovati nel Comune di Eboli a confine con il Comune di Battipaglia nel...