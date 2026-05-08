Mamma e figli scomparsi nel nulla il nonno in lacrime | Qualcuno li ha caricati e portati in un' altra località

Una donna e i suoi figli sono scomparsi senza lasciare traccia, e il nonno si è presentato ai carabinieri in lacrime, affermando che qualcuno avrebbe caricato i cani, la madre e i bambini su un veicolo e li avrebbe portati in un’altra area. La famiglia si trova ora al centro di un’indagine, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire gli ultimi spostamenti e le possibili cause della sparizione.

"La mia idea è che avessero un contatto con qualcuno che ha caricato i cani, mia figlia e i nipoti e sono andati in un'altra località". Lo sostiene il nonno dei ragazzi scomparsi e padre di Sonia Bottacchiari. Un uomo distrutto dal dolore, che poi in lacrime lancia un appello: "Fatevi sentire".🔗 Leggi su Parmatoday.it

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