Una sedicenne scopre sul computer della madre immagini intime sue e dei cuginetti. La donna di 48 anni e il suo compagno di 52 anni sono stati arrestati. Il compagno è un giornalista e manager di rilievo. La vicenda riguarda materiali di natura pedopornografica trovati sul dispositivo. La polizia ha condotto le indagini e ha eseguito l’arresto.

Grazie alla denuncia fatta dal padre della ragazza minorenne le indagini hanno avuto inizio. Quest'ultima che ha scoperto, durante una visita a casa della madre a Treviso, le sue foto sotto la doccia o scattate mentre dormiva archiviate nel computer e poi commentate in maniera sessualmente esplicita in chat. Tra i file ritrovati, la ragazza si è riconosciuta insieme ai cuginetti. Dopo la denuncia, gli inquirenti hanno sequestrato telefoni e computer, per sottoporli ad accertamenti tecnico-scientifici. Secondo quanto rilevato dalle indagini, nelle chat i due adulti commentavano le immagini, alcune delle quali ritraevano le parti intime dei minori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pedopornografia, sedicenne trova sue foto intime e dei suoi cuginetti nel computer della mamma

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