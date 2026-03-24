Sciopero venerdì 27 marzo 2026 si fermano mezzi pubblici e scuola in Italia | orari e settori coinvolti?

Venerdì 27 marzo 2026 in programma diverse proteste sindacali in vari settori e con diverse modalità: dal trasporto pubblico locale che mette a rischio bus, metro e tram in alcuni grandi città come Milano e Napoli, alla scuola e ai giornalisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: È la settimana dello sciopero dei mezzi a Milano: confermato lo stop a metro, bus e tram; Sciopero 27 marzo 2026: si fermano trasporti locali, scuola e giornalisti; Sciopero venerdì 27 marzo, scuola e trasporti a rischio: orari e fasce di garanzia. Ecco chi si ferma; Trasporti, scuole e stampa: chi si ferma per lo sciopero nazionale del 27 marzo.

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Sciopero 27 marzo per trasporti, scuola e stampa: i possibili disagi per i servizi coinvoltiTrasporti non garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Proteste anche nel mondo della scuola e della stampa per salari inadeguati. ilfattoquotidiano.it

Sciopero 27 marzo, venerdì nero per trasporti, scuola e informazione. Chi si ferma e dove: orari e fasce di garanzia facebook

Il sindacato AL Cobas ha annunciato uno sciopero venerdì 27 marzo. Le nostre linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio atm.it/it/ViaggiaConN… x.com