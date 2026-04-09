Sciopero aerei voli a rischio anche a Capodichino

Domani, venerdì 10 aprile, alcuni voli potrebbero essere cancellati o ritardati a causa di uno sciopero di quattro ore dei controllori del traffico aereo Enav. La protesta riguarda il personale che gestisce il traffico aereo e coinvolge diverse tratte, compresi i voli in partenza o in arrivo presso l’aeroporto di Capodichino. La situazione potrebbe portare a disagi per i passeggeri in questa giornata.

Voli a rischio domani venerdì 10 apile per uno sciopero di quattro ore dei controllori del traffico aereo Enav.Coinvolti in particolare i centri di controllo di Roma, Milano e Napoli. I sindacati Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av hanno annunciato lo stop dalle 13 alle 17 per chiedere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Sciopero aerei del 10 aprile: l'aeroporto di Caselle a rischio disagi - facebook.com facebook

Sciopero aerei del 10 aprile: quattro ore di stop, Caselle a rischio disagi x.com