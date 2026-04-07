Sciopero aereo il 10 aprile in Italia voli a rischio per 4 ore | stop di Enav e controllori di volo

Il 10 aprile in Italia è previsto uno sciopero nel settore aereo che coinvolge il personale di Enav e i controllori di volo. Per quattro ore, a partire dalle 13, potrebbero verificarsi disagi e cancellazioni di voli su tutto il territorio nazionale. La manifestazione riguarda esclusivamente la fascia oraria indicata e potrebbe influenzare la circolazione dei voli in quella finestra temporale.

Pero lo sciopero aereo del 10 aprile disagi per i voli saranno possibili in tutta Italia. Durante la fascia oraria dello sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, non si escludono infatti ritardi e cancellazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Per venerdì 10 aprile è stato indetto uno sciopero nazionale di quattro ore del settore aereoPer venerdì 10 aprile è in programma uno sciopero nazionale del settore aereo che durerà quattro ore, dalle 13 alle 17. La mobilitazione è stata indetta dai principali sindacati del settore, tra cui U ... ilpost.it

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Arriverà dopo le festività di Pasqua, venerdì 10 aprile, il primo sciopero del comparto aereo del mese: una mobilitazione nazionale di 4 ore (dalle 13.00 alle 17.00), che coinvolgerà gli assistenti di volo, con possibili ripercussioni negli scali principali, tra cui Ro - facebook.com facebook