Venerdì 27 marzo si sono registrati disagi nel settore dei trasporti in Campania a causa di uno sciopero che ha coinvolto diverse aziende. L'agitazione ha interessato le linee di Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e autobus, con un'interruzione di quattro ore dalle 19 alle 23. La manifestazione ha provocato ripercussioni anche sui servizi scolastici e sull'informazione pubblica.

Venerdì di proteste su più fronti: a Napoli sciopero Eav dalle 19 alle 23 su Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e autobus. Si fermano anche scuola e giornalisti per il rinnovo del contratto e altre rivendicazioni sindacali. Venerdì nero per chi lavora, studia o si sposta. Il 27 marzo 2026 si preannuncia una giornata di proteste trasversali, con mobilitazioni che toccheranno il trasporto pubblico, il mondo dell'istruzione e quello dell'informazione, sia a livello locale che nazionale. Il disagio più immediato per i pendolari campani riguarda la fascia serale. Dalle 19 alle 23, il personale dell'Ente Autonomo Volturno incrocerà le braccia per quattro ore in risposta alla proclamazione unitaria di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sciopero 27 marzo, disagi anche in Campania: stop Eav 4 ore, a rischio scuola e informazione

Articoli correlati

Sciopero 27 marzo per trasporti, scuola e stampa: i possibili disagi per i servizi coinvoltiNella giornata di venerdì 27 marzo il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere ripercussioni sui trasporti.

Sciopero scuola il 27 marzo. Possibili disagi in Toscana, trasporti regolariFirenze, 23 marzo 2026 - Venerdì 27 marzo si annuncia una giornata di possibili disagi anche in Toscana per lo sciopero nazionale del comparto scuola.

Contenuti utili per approfondire Sciopero 27 marzo disagi anche in...

Temi più discussi: Venerdì 27 marzo, sciopero totale: trasporti e scuola si fermano. La guida ai disagi; Sciopero scuola il 27 marzo. Possibili disagi in Toscana, trasporti regolari; Sciopero nazionale 27 marzo, si fermano trasporti e scuole: orari, chi rischia lo stop e quali saranno i disagi; È la settimana dello sciopero dei mezzi a Milano: confermato lo stop a metro, bus e tram.

Sciopero trasporti 27 marzo 2026: disagi per chi utilizza treni e busIl prossimo venerdì, 27 marzo si preannuncerà critico per chi utilizza i mezzi pubblici, difatti vi sarà uno sciopero sia per i bus che per i treni che interesserà le principali città italiane. notizie.it

Sciopero trasporti 27 marzo 2026: disagi previsti a Milano e NapoliSciopero trasporti 27 marzo 2026: orari, fasce garantite e disagi a Milano e Napoli su metro, bus e linee EAV. trend-online.com

#Napoli- Trasporti, sciopero di 4 ore, Venerdi sera a rischio i collegamenti Eav. L'azienda: "il 27 marzo astensione proclamata da 5 sigle sindacali" #Cronaca #Trasporti #Scipero #Eav #Venerdi #Collegamenti #Rischio #NanoTV - facebook.com facebook

Sciopero dei lavoratori dell'Iit a Genova per il rinnovo del contratto x.com