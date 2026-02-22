Panico tra i clienti e gli addetti | crolla controsoffitto nel centro commerciale allagato

Una perdita d’acqua ha causato il crollo del controsoffitto nel centro commerciale di San Rocco al Porto, provocando il panico tra clienti e dipendenti. La rottura di un tubo del sistema antincendio al piano superiore ha innescato l’allagamento improvviso, che ha portato alla chiusura temporanea di alcune aree. La scena si è riempita di detriti e acqua, creando un ambiente di grande confusione. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono mentre si valutano i danni.

San Rocco al Porto (Lodi) – Centro commerciale allagato nel pomeriggio di shopping. Al Belpò, a due passi dalla via Emilia, una maxi perdita d’acqua causata dalla rottura di un tubo del sistema anti-incendio al piano superiore, ha seminato il caos tra visitatori ed esercenti, portando alla chiusura temporanea di una parte del complesso principale e della galleria. Intorno alle 16.30 la condotta è collassata e l’acqua ha iniziato a penetrare copiosamente sia in un’attività al piano superiore, dove un gruppo di bambini stava festeggiando il compleanno, sia in un negozio a pianoterra. Il caos. In pochi minuti la situazione è diventata ingestibile e ha costretto il personale a interrompere le vendite per cercare di mettere in sicurezza la merce e le apparecchiature elettriche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

