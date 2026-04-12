In Ungheria, il candidato Peter Magyar ha ottenuto la vittoria alle elezioni, ricevendo le congratulazioni del primo ministro Viktor Orban. Le reazioni politiche in Italia si sono moltiplicate, con alcuni esponenti che commentano il risultato come un segnale di cambiamento e altri che sottolineano il ruolo della leadership di governo. La vittoria di Magyar apre una nuova fase politica nel paese, mentre in Italia si discute delle implicazioni a livello internazionale.

Peter Magyar vince le elezioni in Ungheria, incassa le congratulazioni del primo ministro Viktor Orban e fioccano le reazioni politiche. A cominciare dall’Italia. “Ora Meloni non ha più scuse, perchè non fa una battaglia comune per gli investimenti europei, finora non l’ha fatta perchè non piacevano a Orban e a Trump”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata a In onda su La7. “Mi auguro che Meloni tragga una lezione da questo voto e vada avanti” ha aggiunto. “Sono immagini meravigliose ed emozionanti. Il tempo dei sovranismi e delle destre sovraniste è finito. Hanno vinto la libertà, la democrazia e la voglia d’Europa. Ha perso Orban e con lui ha perso Trump, e hanno perso Meloni e Salvini con i loro imbarazzanti video di supporto a Orban e alla sua autocrazia.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Elezioni in Ungheria. Schlein: finito il tempo delle destre. Renzi: «Orban ko, tocco magico Meloni»

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