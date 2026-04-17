In un nuovo volume pubblicato da Piemme, Carlo Calenda, segretario di Azione, espone le sue analisi sulle tensioni tra l’Europa e i blocchi di potere globale. Nel testo, l’autore rivela alcuni aspetti legati alle strategie adottate da figure politiche come Obama e Renzi, focalizzandosi sui piani messi in atto contro la Russia. Il libro si concentra su un quadro geopolitico complesso e senza precedenti, illustrando le dinamiche tra le diverse potenze mondiali.

Carlo Calenda, segretario di Azione, ha delineato un quadro geopolitico senza precedenti nel suo nuovo volume pubblicato da Piemme, dove analizza le tensioni tra l’Europa e i blocchi di potere globale. Il rivela dettagli inediti su una telefonata avvenuta tra Obama e Renzi, volta a contrastare il blocco delle sanzioni contro la Russia, e avverte che il 2026 sarà un anno decisivo per la tenuta delle democrazie europee. Le dinamiche del potere e il retroscena della telefonata Obama-Renzi. Il libro intitolato Difendere la libertà. L’ora dell’Europa offre uno sguardo privilegiato sulle decisioni prese durante l’incarico di Calenda come ministro dello Sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calenda svela il segreto di Obama e Renzi: il piano contro la Russia

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