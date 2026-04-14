Schianto all' incrocio contro una Punto motociclista gravissimo in ospedale

Un incidente grave si è verificato oggi poco prima delle 14 all’incrocio tra via De Toni e via Moro a Campodarsego, in provincia di Padova. Un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo aver tamponato un’auto di piccola cilindrata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Ennesimo grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. E' successo poco prime delle 14 di oggi 14 aprile all'incrocio tra via De Toni e via Moro a Campodarsego. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale della Federazione una moto condotta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Schianto auto-moto a Settimo Milanese: motociclista sbalzato a terra per diversi metri, è gravissimoViolento incidente questa mattina in via Enrico Fermi, nella frazione di Seguro, a Settimo Milanese. Incidente all'incrocio, ferita donna incinta: motociclista in ospedaleL'impatto tra il mezzo a due ruote e un'auto tra via Siracusa e via Vittorio Veneto, rallentamenti al traffico e stop pure agli autobus Atm Un...