Boccaleone perde il controllo della moto e finisce contro un muro | muore 26enne di Martinengo

Un incidente grave si è verificato nel quartiere di Boccaleone a Bergamo, coinvolgendo un giovane di 26 anni di Martinengo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era a bordo di una moto di grossa cilindrata bianca quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. L’impatto è risultato fatale per il motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Bergamo. Grave incidente nel quartiere di Boccaleone a Bergamo, dove un 26enne di Martinengo, alla guida di una moto di grossa cilindrata bianca, è deceduto. Il fatto è avvenuto poco prima delle 18, lungo via Rosa in direzione di via Gavazzeni. Il giovane avrebbe perso il controllo all’altezza di un incrocio finendo contro un muro: soccorso immediatamente da farmacisti e da alcuni passanti, le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Sul posto, tra rilievi e regolazione del traffico, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Bergamo, la polizia locale, un’ambulanza e un’auto medica. Via Rosa e via Santa Bartolomea Capitanio sono attualmente chiuse al traffico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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