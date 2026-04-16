Violento schianto tra camion e auto lungo la Statale 36 a lago | vettura distrutta

Un incidente si è verificato lungo la Statale 36 a lago, coinvolgendo un camion e un’auto. La vettura è stata completamente distrutta nell’impatto, mentre il conducente è riuscito a uscire illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per le operazioni di messa in sicurezza.

Violento schianto tra un camion e un'auto lungo la Statale 36 a lago, con la vettura andata distrutta e il conducente uscito miracolosamente illeso. L'incidente è avvenuto poco prima dell'alba di oggi, giovedì 16 aprile, in una galleria della tratta BellanoAbbadia Lariana, in direzione sud.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto tra auto sulla Statale 36 a lago: coinvolte due donne, soccorsi all'opera Leggi anche: Violento impatto fra auto e camion, due persone ferite: chiusa la statale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Violento schianto tra camion e auto lungo la Statale 36 a lago: vettura distrutta; Violento incidente tra Gradisca e Cormons: coinvolti un camion e un furgone; ? Carambola tra camion e auto sulla Provinciale: feriti e traffico nel caos - BresciaToday; Schianto tra camion nel Vercellese, muore un 63enne di Brusnengo. Incidente mortale lungo la Variante 305: traffico in tilt dopo lo schianto e bilancio drammaticoSchianto frontale tra camion e furgone sulla Variante 305/306: un morto e un ferito grave, traffico in tilt e indagini in corso per chiarire la dinamica. notizie.it Schianto tra mezzi pesanti sulla Statale 658: muore anche il 46enne, due vittimeNon ce l’ha fatta il 46enne di Atena Lucana coinvolto nell’incidente sulla Statale 658 Potenza-Melfi: l’uomo è deceduto in serata dopo il ricovero in gravi condizioni. Trasportato d’urgenza all’ospeda ... lasiritide.it Muore motociclista di 46 anni nel violento schianto con un'auto - facebook.com facebook