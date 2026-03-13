Sabato mattina si è svolto il funerale di Alessia Biasi, deceduta a 29 anni a causa di un’infezione batterica. La cerimonia si è tenuta a Zanica, dove amici e familiari hanno partecipato per rendere omaggio alla giovane. Il compagno ha condiviso un ricordo affettuoso, ricordando di essersi innamorato di lei fin dal primo momento.

L’ULTIMO SALUTO. Il funerale di Alessia Biasi a Zanica nella mattinata di venerdì 13 marzo. Il ricordo commosso del compagno: mi sono innamorato subito di lei. Il figlioletto ha contratto lo stesso batterio, identificato dopo il decesso della madre: «Grazie a lei ora è salvo». «Una madre straordinaria». Valerio Cisotto, il compagno, ricorda così Alessia Biasi, la giovane mamma del piccolo Tommaso, scomparsa improvvisamente lunedì 9 marzo a causa di una grave infezione batterica. Un lutto improvviso, che ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Zanica. La chiesa parrocchiale, nella mattinata di venerdì 13 marzo, era gremita per l’ultimo saluto ad Alessia: tante le persone presenti e molte sono rimaste anche sul sagrato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Muore a 29 anni per un’infezione batterica, il compagno: «Una mamma straordinaria»

