Il lungometraggio del regista di Hereditary ed Eddington sarà uno dei prossimi progetti dell'attrice, impegnata anche sul set de L'esorcista. Ari Aster tornerà sul set per realizzare il suo nuovo film, progetto intitolato Scapegoat, e la star sarà Scarlett Johansson. Secondo le fonti vicine alla produzione, inoltre, il lungometraggio segna una nuova collaborazione tra il regista e A24, che si occuperà della distribuzione nelle sale americane. Un ruolo pensato per Scarlett Johansson Il regista e sceneggiatore Ari Aster sarà coinvolto anche come produttore di Scapegoat in collaborazione con Lars Knudsen, suo partner in Square Peg. Il filmmaker ha scritto la sceneggiatura del nuovo film nell'ultimo anno e, secondo le fonti di Deadline, Scarlett Johansson è sempre stata la sua prima .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scarlett Johannsson star di Scapegoat, il nuovo film di Ari Aster

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