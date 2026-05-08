Scappa dai domiciliari per prendersi un caffè rientra in bici ma si trova davanti i carabinieri
Durante la serata di giovedì 7, un uomo sottoposto ai domiciliari è fuggito dal luogo di cura per prendere un caffè. Dopo aver lasciato la residenza, si è spostato in bicicletta, ma è stato intercettato dai carabinieri e arrestato. La fuga è durata poco prima di essere stato fermato e condotto in caserma.
Si allontana dal luogo di cura dove era ai domiciliari, ma viene intercettato e arrestato. È quanto successo durante la serata di giovedì 7. Il soggetto coinvolto è un uomo di 51 anni, ritenuto, appunto, responsabile di evasione.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’uomo si trovava.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Evade dai domiciliari e va in giro. Si trova davanti 4 carabinieriA Cento evade nuovamente dai domiciliari, ma incappa in 4 carabinieri liberi dal servizio che dunque arrestano il 23enne.
Leggi anche: Evade dagli arresti domiciliari e va in centro, ma si trova davanti 4 carabinieri fuori servizio
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Scappa dai domiciliari e ruba in un centro commerciale: arrestato nel Siracusano; Evade dai domiciliari, quando vede la pattuglia scappa in bici: inseguito e arrestato; Evade per ben quattro volte dai domiciliari: arrestato; L’investitore pirata agli arresti domiciliari.
Scappa dai domiciliari e ruba in un centro commerciale: arrestato nel SiracusanoCarabinieri, foto di repertorio I carabinieri di Priolo Gargallo (Siracusa) hanno arrestato e trasferito ... msn.com
Scappa all'alt dei carabinieri vicino Roma, arrestato per fuga pericolosa(ANSA) - ROMA, 04 MAG - E' scappato all'alt e ha tentato la fuga, per questo un 24enne romeno domiciliato ad Ardea è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo per fuga pericolo ... msn.com
Quando ti scappa un po' troppo di olio in più! Sgombro lessato in precedenza, condito con olio, limone tanto, perché a me piace, po' di peperoncino e prezzemolo - facebook.com facebook
#BayernMonacoPSG, #Kvaratskhelia scappa via ma la difesa dei tedeschi è a centrocampo #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com