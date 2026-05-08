Scappa dai domiciliari per prendersi un caffè rientra in bici ma si trova davanti i carabinieri

Durante la serata di giovedì 7, un uomo sottoposto ai domiciliari è fuggito dal luogo di cura per prendere un caffè. Dopo aver lasciato la residenza, si è spostato in bicicletta, ma è stato intercettato dai carabinieri e arrestato. La fuga è durata poco prima di essere stato fermato e condotto in caserma.

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