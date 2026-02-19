Evade dagli arresti domiciliari e va in centro ma si trova davanti 4 carabinieri fuori servizio

Un giovane di 23 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, ha deciso di uscire di casa e si è diretto nel centro di Cento. Mentre camminava, si è trovato faccia a faccia con quattro carabinieri fuori servizio, che stazionavano in piazza. L’uomo aveva già avuto problemi con la legge e aveva cercato di evitare il controllo. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno assistito alla sua improvvisa incontro con le forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con il suo arresto.

Evade dai domiciliari, ma si ritrova davanti quattro carabinieri fuori servizio. Protagonista un 23enne, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e finito in manette lunedì 16 febbraio a Cento, al termine di un giro per il centro della città. È bastato un cenno d’intesa e, senza alcuna esitazione, i carabinieri hanno raggiunto e bloccato il 23enne, non nuovo a questo tipo di condotte (tanto che lo scorso 5 febbraio era già stato arrestato dall’Arma per analoga situazione). Al termine delle formalità, su disposizione della Procura estense, l’indagato è stato dichiarato in arresto per evasione e collocato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Stagno | Evade ripetutamente dagli arresti domiciliari, trentenne in carcereUn uomo di 30 anni, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato trasferito in carcere dopo aver più volte evaso.

Evade dagli arresti domiciliari per andare a bere al bar, giovane trovato e fermatoMercoledì 31 dicembre 2025, durante controlli ai soggetti sottoposti a misure cautelari, i carabinieri di Cento hanno individuato e fermato un giovane di 21 anni che aveva lasciato illegalmente gli arresti domiciliari per recarsi al bar.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.