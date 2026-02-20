Evade dai domiciliari e va in giro Si trova davanti 4 carabinieri

Un 23enne di Cento è stato arrestato dopo aver lasciato la sua abitazione senza autorizzazione. La sera scorsa, l’uomo è stato sorpreso davanti a quattro carabinieri liberi dal servizio, che lo hanno riconosciuto e fermato. Era già agli arresti domiciliari, ma aveva deciso di uscire di casa senza permesso. I militari lo hanno bloccato subito e portato in caserma. La vicenda ha preso una piega inaspettata, considerando che il giovane aveva già dei precedenti per reati simili.

A Cento evade nuovamente dai domiciliari, ma incappa in 4 carabinieri liberi dal servizio che dunque arrestano il 23enne. E' accaduto lo scorso 16 febbraio quando quattro Carabinieri della Stazione di Cento, liberi dal servizio si trovavano in quella che doveva essere una tranquilla passeggiata per le vie del centro storico della città del Guercino dopo il turno di servizio, trasformatasi però in una brillante operazione, arrestando per evasione un 23enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando quattro Carabinieri, tutti giovanissimi, hanno riconosciuto un ragazzo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari passeggiare tranquillamente per via del Guercino, proprio nel marciapiede opposto al loro.