Gli Stati Uniti hanno attaccato navi posamine dell'Iran nello stretto di Hormuz. È il dodicesimo giorno di conflitto nel Golfo, e mercoledì 11 marzo sono stati registrati nuovi attacchi con missili e droni che hanno colpito diverse aree della regione. Le operazioni militari continuano a coinvolgere più paesi del Golfo, con azioni che interessano navi e infrastrutture.

Dodicesimo giorno di guerra nel Golfo. Nella mattinata di mercoledì 11 marzo nuovi attacchi con missili e droni hanno colpito diversi paesi del Golfo. L'attenzione resta alta anche nello stretto di Hormuz, dove il traffico commerciale è fortemente ridotto e una nave portacontainer ha segnalato di essere stata colpita. Gli Stati Uniti sostengono di aver distrutto 16 imbarcazioni iraniane impiegate per la posa di mine nello stretto. Intanto, a tre giorni dalla proclamazione di Mojtaba Khamenei come nuova guida suprema dell’Iran, il leader non è ancora apparso pubblicamente: secondo alcune testimonianze sarebbe rimasto ferito dagli attacchi americani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli Stati Uniti attaccano navi posamine dell'Iran nello stretto di Hormuz

