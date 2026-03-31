Il rapper Sayf ha pubblicato un video sui social media in cui si imita l’ex paparazzo Fabrizio Corona, creando una parodia del podcast “Falsissimo”. Nel clip, il cantante propone un freestyle provocatorio e annuncia l’uscita del suo nuovo album intitolato “santissimo”. Il video ha attirato rapidamente l’attenzione, diventando virale tra i follower e i curiosi.

Una parodia virale, un freestyle provocatorio e un nuovo disco in arrivo. Il rapper Sayf ha sorpreso i fan con un video pubblicato sui social in cui imita l’ ex paparazzo Fabrizio Corona, con il filmato, costruito come una satira del podcast “ Falsissimo ”, è diventato rapidamente virale. Oltre alla gag, però, c’è molto di più: il video serve anche a lanciare il nuovo album “Santissimo” e il singolo “Buona Domenica”. Una strategia comunicativa che unisce musica, ironia e linguaggio dei social. Il nuovo progetto musicale di Sayf ( protagonista di Sanremo 2026 ) è stato annunciato in modo decisamente originale. L’artista ha scelto infatti di presentare il disco attraverso una parodia social ispirata al format “Falsissimo”, il podcast realizzato da Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sayf sorprende tutti: imita Corona e lancia il nuovo album “santissimo” (e manda in tilt i fan)

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