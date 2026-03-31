L’artista ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato ‘Santissimo’, prevista per l’8 maggio. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, ha rivelato la data di pubblicazione del suo primo lavoro discografico. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’artista, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’album.

Dopo il successo sul palco dell’Ariston, l’artista ha finalmente svelato la data dell’uscita del suo primo album. Un progetto a cui aveva iniziato a lavorare da un po' e che rappresenterà completamente il suo stile Sulla scia del successo ottenuto dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, ed essere arrivato secondo, Sayf ha annunciato la data d’uscita del suo nuovo progetto.L’8 maggio sarà il giorno nel quale su tutte le piattaforme sarà disponibileSantissimo: il suo primo album. Infatti, l’artista classe ’99, prima di ricevere la chiamata per Sanremo, aveva fatto uscire un EP che lo ha reso famoso. Si tratta diSe dio vuoleuscito il 7 febbraio 2025. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sayf annuncia ‘Santissimo’, il nuovo album in uscita l’8 maggio

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