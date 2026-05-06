La squadra di pallavolo di Scandicci annuncia l’addio di Antropova, una delle sue giocatrici più rappresentative. La giocatrice islandese-russa lascia la formazione e si cerca ora di capire chi possa sostituirla, considerando il suo ruolo tecnico. La società sta valutando come modificare il sistema di gioco in vista delle prossime partite, senza però ancora comunicare dettagli ufficiali sulle strategie future.

? Cosa scoprirai Chi potrà sostituire il talento tecnico della stella islandese-russa?. Come cambierà il sistema di gioco della Savino Del Bene?. Dove si stabilirà la prossima tappa della carriera di Antropova?. Quali sono le statistiche che rendono la sua partenza un colpo?.? In Breve Antropova ha vinto Challenge Cup 2022 e CEV Cup 2023 con Scandicci.. L'atleta ha ottenuto l'oro olimpico a Parigi 2024 con la Nazionale.. Nella stagione 2025-2026 è stata la seconda marcatrice del campionato.. La cittadinanza italiana è stata ottenuta il 10 agosto 2023.. Il 5 maggio 2026, durante la serata di fine stagione a Scandicci, la Savino Del Bene Volley ha ufficializzato l’addio di Ekaterina Antropova, pilastro della squadra per cinque anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio shock a Scandicci: l’astro Antropova lascia la Savino Del Bene

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