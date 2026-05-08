Sassabanek approvato il bilancio | debiti azzerati e previsti ricavi in forte crescita

Il bilancio di Sassabanek è stato approvato con risultati finanziari positivi. L’indebitamento è stato azzerato e i ricavi sono cresciuti fino a 1,7 milioni di euro. Il margine operativo lordo si attesta a 368 mila euro, mentre l’utile netto raggiunge i 33 mila euro, dopo aver considerato ammortamenti per 234 mila euro. I dati evidenziano un miglioramento rispetto ai periodi precedenti.

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Indebitamento azzerato, un margine operativo lordo (Ebidta) di 368 mila euro con un utile netto di 33 dopo aver accantonato ammortamenti per 234 mila euro, ricavi pari a 1,7 milioni di euro. Il 2025 è stato l’anno di svolta per la “Sviluppo Turistico Lago d’Iseo- Sassabanek” la società per azioni controllata per il 54% dal Comune di Iseo: è stata infatti perfezionata l’operazione di scissione con scorporo della parte commerciale della struttura (camping caravan e strutture commerciali annesse) e la successiva cessione del 40% della “Sassabanek Campeggio srl”. Ad aggiudicarsi il bando (e la gestione del campeggio) una delle maggiori società...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Bilancio, azzerati i ’debiti’: "Recuperato il disavanzo" Lazio, bilancio 2025 in attivo: +321 milioni e debiti azzerati? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 475 milioni per la coesione regionale? Quali progetti finanzieranno i primi 40 milioni destinati ai...