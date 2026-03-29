Bilancio azzerati i ’debiti’ | Recuperato il disavanzo

Il bilancio consuntivo del 2025 del comune di Portomaggiore mostra un disavanzo di amministrazione completamente recuperato, con un avanzo di oltre 220 mila euro. La giunta comunale ha approvato il documento il 26 marzo scorso, evidenziando come i debiti siano stati azzerati rispetto al passato. Il risultato si riferisce alla gestione finanziaria dell'ultimo anno e riguarda le entrate e le uscite dell'ente locale.

Completamente recuperato il disavanzo di amministrazione. L’avanzo è di oltre 220 mila euro. È questo il dato che riporta il bilancio consuntivo 2025 del comune di Portomaggiore, approvato dalla giunta il 26 marzo scorso. L’azzeramento del disavanzo di amministrazione rappresentava uno degli obiettivi dell’attuale amministrazione comunale. Al momento dell’insediamento della giunta, il disavanzo ancora da recuperare superava i 4 milioni e 200 mila euro. La soddisfazione per il traguardo raggiunto viene espressa dal sindaco Dario Bernardi, che commenta: "Il completo recupero del disavanzo è un traguardo straordinario. Azzerarlo entro la legislatura era un obiettivo del nostro mandato e lo abbiamo raggiunto in pieno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, azzerati i ’debiti’: "Recuperato il disavanzo" Articoli correlati Approvato il bilancio 2026-2028: recuperato il disavanzo del ComuneTempo di lettura: 4 minutiIl Commissario straordinario del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, ha approvato con la delibera n. Capo d'Orlando, il sindaco Ingrillì: “Bilancio comunale in risanamento, disavanzo sotto controllo e qualità di vita preservata”Il primo cittadino sottolinea il percorso di riequilibrio finanziario, la riduzione del disavanzo e l’impegno a mantenere attrattivo il territorio Il... Tutti gli aggiornamenti su Bilancio azzerati i 'debiti' Recuperato... Argomenti discussi: Bilancio, azzerati i ’debiti’: Recuperato il disavanzo. Bilanci irregolari. Monchiero (Sc): Si faccia luce sui debiti fuori bilancio delle Regioni. Si rischia buco di oltre 19 mldQuesto il potenziale pericolo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che, lo scorso luglio, ha bocciato il bilancio 2013 del Piemonte per l'utilizzo illegittimo dei fondi statali per ... quotidianosanita.it Debiti fuori bilancio per spese legali? Il caso finisce in consiglio comunaleCara giustizia, quanto mi costi? Il Comune di Città di Castello si trova ad affrontare una serie di spese a causa di contenziosi in sede giudiziaria: Ben quattro debiti all’attenzione del consiglio ... lanazione.it