Lazio bilancio 2025 in attivo | +321 milioni e debiti azzerati

Il bilancio 2025 della regione si chiude con un avanzo di 321 milioni di euro, azzerando i debiti precedenti. Dei 475 milioni destinati alla coesione regionale, una parte sarà impiegata per progetti di sviluppo e miglioramenti infrastrutturali. Inoltre, 40 milioni sono stati assegnati ai comuni per finanziare interventi nei territori, mentre il resto dei fondi sarà destinato a diverse iniziative pubbliche.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 475 milioni per la coesione regionale?. Quali progetti finanzieranno i primi 40 milioni destinati ai comuni?. Perché lo Stato ha permesso la cancellazione di 13 miliardi di debiti?. Come influirà il nuovo avanzo sulla sanità dei cittadini laziali?.? In Breve L'assessore Righini ha presentato il rendiconto approvato lunedì 4 maggio 2026.. Norme statali hanno permesso la cancellazione di 13 miliardi di euro di debito.. Il piano 2026-2030 prevede 475 milioni di euro per la coesione regionale.. Nel 2026 saranno stanziati 40 milioni di euro per infrastrutture e comuni interni.. La Giunta della Regione Lazio ha approvato lunedì 4 maggio 2026 il Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2025, registrando un saldo positivo di 321,8 milioni di euro al termine dell’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, bilancio 2025 in attivo: +321 milioni e debiti azzerati Notizie correlate La Regione Lazio chiude il bilancio 2025 con 321 milioni di euro in piùApprovato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025 della Regione Lazio. Lazio: conti in attivo con 321 milioni, svanisce il debito storico? Cosa sapere La Giunta Lazio approva il rendiconto 2025 con un avanzo di 321,8 milioni di euro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Regione Lazio chiude il bilancio 2025 con 321 milioni di euro in più; Utili in crescita per la Banca Popolare del Lazio: bilancio 2025 da 21,6 milioni; Rendiconto Generale 2025, avanzo positivo di 321,8 milioni di euro; Bilancio Lazio, svolta storica: il rendiconto 2025 chiude con 321 milioni di avanzo. La Regione Lazio chiude il bilancio 2025 con 321 milioni di euro in piùIl risultato registrato, infatti, è pari a 321,8 milioni di euro in positivo, al 31 dicembre 2025. Un traguardo che fino a poco tempo fa appariva difficilmente raggiungibile e che oggi certifica l’ef ... romatoday.it Righini: ‘L’utile in bilancio conferma crescita Cotral’L'Assessore: 'Come Regione Lazio continueremo a sostenere questo percorso virtuoso' Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio. Desidero esprimere le mie congratulazioni al presi ... expartibus.it Le ufficiali di Cremonese-Lazio Le scelte di Giampaolo e Sarri - facebook.com facebook L'olio Evo del Lazio protagonista agli Internazionali BNL d'Italia ift.tt/cACgDdK x.com