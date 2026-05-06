In Sardegna, sono state distribuite gratuitamente 300.000 dosi di vaccino per contrastare la dermatite bovina. La distribuzione privilegia alcuni allevamenti considerati a rischio, mentre altri dovranno attendere la loro turnazione. La misura mira a contenere la diffusione della malattia tra il bestiame, con ripercussioni sulla produzione di latte e carne nella regione. La campagna di vaccinazione si svolge nel quadro di iniziative sanitarie dedicate agli animali.

? Cosa scoprirai Quali allevamenti riceveranno la priorità per le vaccinazioni gratuite?. Come influirà questa misura sulla produzione di latte e carne?. Chi gestirà operativamente la distribuzione delle dosi sul territorio?. Perché la malattia è classificata come patologia di categoria A?.? In Breve Campagna obbligatoria per bovini e bufalini su tutto il territorio sardo.. Intervento coordinato tra ASL locali e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.. Priorità vaccinale nelle aree con restrizioni e per cicli immunologici remoti.. Protezione economica del settore zootecnico contro patologie europee di categoria A.. Mercoledì 6 maggio 2026, la Sardegna avvia una campagna di immunizzazione con 300.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: 300.000 dosi gratuite per bloccare la dermatite bovina

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