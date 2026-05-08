Nuove indiscrezioni hanno rivelato che due figure pubbliche avrebbero mantenuto un rapporto segreto per diversi anni. La notizia sta attirando l’attenzione dei media e alimentando discussioni tra gli appassionati di gossip. Le indiscrezioni si aggiungono a un contesto di rumors che coinvolgono personaggi noti e generano scalpore tra il pubblico. La vicenda si sta rapidamente diffondendo sui principali quotidiani e siti di informazione.

Nuove e scottanti indiscrezioni stanno facendo tremare la corona inglese e discutere il mondo dei tabloid internazionali. Al centro delle rivelazioni ci sarebbe Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, e il rapper americano Sean Combs, conosciuto anche come P. Diddy. Secondo quanto riportato dal biografo reale Andrew Lownie, tra la duchessa e il produttore musicale ci sarebbe stata per anni una relazione segreta definita da alcune fonti come “friends with benefits” letteralmente “amici che hanno anche rapporti intimi”. L’incontro a New York. Le indiscrezioni sostengono che Sarah Ferguson avrebbe incontrato Sean Combs per la prima volta nel 2002 a New York, durante una festa organizzata da Ghislaine Maxwell fidanzata del pedofilo Jeffrey Epstein.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sarah Ferguson e P. Diddy, la rivelazione choc: “Rapporto segreto per anni”

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